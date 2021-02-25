«دار التكافل» تسدد 100 مليون درهم

دبي (الاتحاد) أعلنت «دار التكافل» أنها سددت 100 مليون درهم من تمويل الاستحواذ إلى «بنك الإمارات دبي الوطني» في وقت قياسي، على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي شهدها العام الماضي.

مطر العامري



وقال مطر حمدان العامري، رئيس مجلس إدارة شركة «دار التكافل»: يسعدنا أن نتشارك هذا الإنجاز البارز الكبير مع شركائنا وعملائنا. إن العام 2020 كان صعباً على الجميع، لذا، فإن هذا الإنجاز هو لحظة احتفالية بالنسبة لفريق عمل «دار التكافل» بأكمله. ومن خلال عملية الاستحواذ على شركة «نور للتكافل» قمنا بزيادة التعاون بين الطرفين، وتمكّنا من تعزيز أعمالنا وزيادة الحصة السوقية الإجمالية لأنشطتنا التكافلية المشتركة، ما أدّى إلى ارتفاع إجمالي المساهمات المكتتبة إلى 719 مليون درهم في العام 2020.

وأضاف العامري «ومع تزايد أعمال الشركتين المندمجتين بشكل متواصل، فإننا نتوقع تعزيز ملاءتنا المالية بشكل يتجاوز المتطلبات التنظيمية، وتحقيق نمو أسرع في العام 2021، وهو ما يلبّي تطلعات مساهمينا وأصحاب المصلحة الآخرين».

ويشار إلى أن «دار التكافل» حصلت على تمويل بقيمة 215 مليون درهم في يونيو من العام 2020، بهدف استكمال الاستحواذ على «نور للتكافل»، ذراع التأمين لـ«مجموعة نور للاستثمار». ويتيح توسيع نطاق الأعمال الآن للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التأمين الإسلامية المبتكرة.