«أدنوك» تحصد جائزة الإنجاز المتميز من مؤتمر التكنولوجيا البحرية

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم، حصولها على جائزة الإنجاز المتميز من مؤتمر التكنولوجيا البحرية (OTC) 2021 للشركات والمنظمات والمؤسسات،

وحصل مركز بانوراما على هذه الجائزة المرموقة لدوره في رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء، وتعزيز القيمة عبر الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات المتقدمة.

ويستطيع مركز التحكم الرقمي «بانوراما، الذي يقع في المقر الرئيسي لشركة أدنوك، جمع المعلومات والبيانات الفورية من مختلف شركات مجموعة أدنوك، واستخدام النماذج التحليلية الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتوليد رؤى وتوصيات تساعد في اتخاذ قرارت فورية بشأن العمليات التشغيلية.

ويمكن لمركز بانوراما عرض 250 ألف نقطة بيانات فورية من جميع المواقع التشغيلية، وتوفير تكامل تام للبيانات بين المنشآت البحرية والبرية.

وفي تعليق له، قال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في أدنوك: »يسعدنا جداً الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تعكس نجاحنا في تطبيق رؤية القيادة الرشيدة التي سعت لغرس ثقافة التطوير المستمر والاكتشاف والنمو المدفوع بالابتكار في أعمالنا. لقد استطاعت أدنوك تعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، من خلال الاستثمارات الذكية والمستمرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ونحن سنواصل نهجنا في تطبيق واستخدام أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز القيمة ورفع الكفاءة، في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الذكي 2030 «.

ويوفر مركز التحكم الرقمي»بانوراما«، الذي يعتبر المنصة العالمية الوحيدة من نوعها في قطاع النفط والغاز، ميزة فريدة من حيث تكامل وسرعة وسهولة الوصول إلى البيانات عبر عمليات أدنوك. ويمكن لبانوراما تحديد وحساب القيمة النهائية من كافة خطط العمليات لفترة زمنية تترواح بين يوم إلى أكثر من 30 عاماً.

يعد مركز التحكم الرقمي»بانوراما«إحدى مبادرات التحول الرقمي العديدة التي تقوم بها شركة أدنوك لاعتماد أحدث التقنيات المتطورة، عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها في قطاع النفط والغاز. وتشمل كذلك المبادرات الرقمية الأخرى للشركة مركز»ثمامة لدراسة المكامن البترولية«، الذي يستخدم التحليلات الذكية ومنصات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف على أنماط وأشكال الصخور، وتقنيات الصيانة التنبؤية، وحساب الموارد الهيدروكربونية القائم على»سلسلة الكتل" (بلوك تشين)، وغيرها من التقنيات لتعزيز العمليات في المكامن البترولية في باطن الأرض، ودعم اتخاذ القرار وتحسين خطط تطوير الحقول وتقليل وقت الحفر.

ويعتبر مؤتمر التكنولوجيا البحرية (OTC) أهم حدث تقني للعمليات البحرية في العالم، حيث يجمع الخبراء والعاملون في قطاع الطاقة لتبادل الأفكار والآراء، وتعزيز المعرفة العلمية والتقنية في قطاع الموارد البحرية والمسائل المتعلقة بالبيئة.