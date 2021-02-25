الدولار يقبع قرب أدنى مستوى في 3 سنوات

قبع الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات العالية المخاطر، اليوم الخميس، إذ أوقدت إشارات على استمرار تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي شرارة تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية.

وهوت العملة الأميركية إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولارين الأسترالي والكندي، وقبعت قرب مستويات منخفضة سجلتها أثناء الليل مقابل العملتين البريطانية والنيوزيلندية.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، أن البنك المركزي لن يعدل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد بوضوح، وأنه سيتجاهل أي ارتفاع للتضخم في الأمد القريب. ورددت تصريحاته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب صدى شهادته أمام مجلس الشيوخ قبل يوم.

وقاد تيسير الأوضاع المالية، والوعود بتحفيز مالي وتسريع توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 الأموال إلى تداولات تراهن على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار.

والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مهيأة للاستفادة من ارتفاع التجارة العالمية، بينما يبدي المستثمرون ترحيبا أيضا بإحراز بريطانيا تقدما في التعافي من جائحة فيروس كورونا.



