«اتصالات» أقوى علامة تجارية «أوسطياً»

أبوظبي (وام)

جاءت شركتا Etisalat وstc في طليعة الشركات كأقوى العلامات التجارية في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأعلاها قيمة على التوالي، وذلك وفقاً للتقرير النهائي لشركة براند فاينانس للعلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة.

وصُنفت «اتصالات» كأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الاتصالات، ورابع أقوى علامة تجارية على مستوى العالم، كما تعد حافظة العلامات التجارية لمجموعة اتصالات من أهم حافظات العلامات التجارية في مجال الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تجاوزت 11 مليار دولار هذا العام. كما صنفت stc العلامة التجارية الأكثر قيمة في مجال الاتصالات في المنطقة حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 14% لتصل إلى 9.2 مليار دولار، كما حصلت على تصنيف AAA- الخاص بقوة العلامة التجارية لأول مرة.