275 مليار درهم التصرفات العقارية في الإمارات خلال 2020

أبوظبي (وام)

حافظ السوق العقاري في دولة الإمارات على نشاطه خلال عام 2020، رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة «كورونا» على اقتصادات العالم، مما يؤشر على قدرة القطاع في مواجهة التحديات، ومواصلة النمو بنسب تفوق التوقعات.

وتظهر مؤشرات الانتعاش التي شهدها السوق العقاري الإماراتي في قيمة التصرفات المسجلة، خلال العام الماضي والتي بلغت نحو 275 مليار درهم، بحسب البيانات المجمعة الصادرة عن الجهات المختصة بتنظيم شؤون القطاع في جميع إمارات الدولة.

وتشمل التصرفات العقارية، بالإضافة إلى المبيعات العقارية الرهونات والهبات.

وبلغت المبيعات العقارية 110.4 مليار درهم، مستحوذة بذلك على نحو 40% من إجمالي التصرفات العقارية التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي، مما يعكس استمرار حركة النشاط في القطاع.

ويتضح من خلال الإحصائيات الرسمية، أن قيمة التصرفات العقارية في إمارتي دبي وأبوظبي بلغت 249 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 90.5% من إجمالي التصرفات المسجلة في الإمارات خلال عام 2020.

وكانت التصرفات العقارية في دبي بلغت نحو 175 مليار درهم خلال العام الماضي، منها 72.5 مليار درهم مبيعات عقارية، ووصل عدد المعاملات المنفذة 51414 معاملة، وسط استمرار استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للقطاع.

وعلى مستوى السوق العقاري في أبوظبي، فقد بلغت قيمة التصرفات 74 مليار درهم.

فيما وصل عدد المعاملات 19 ألف معاملة، في حين بلغت قيمة التصرفات في الشارقة 15.9 مليار درهم، وعدد المعاملات 64459 معاملة، وتوزع بقية مبلغ التصرفات على الإمارات الأخرى.