«المالية» تنظم برنامج «الابتكار والثروة العامة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية أمس فعاليات البرنامج الافتراضي تحت شعار «الابتكار والثروة العامة»، وذلك على هامش مشاركتها في «الإمارات تبتكر 2021». ورحب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بالمشاركين، مشيراً إلى أن الحدث هذا العام يكتسب أهمية خاصة بتزامنه مع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار أن أفضل طريقة للاستعداد للمستقبل، هي من خلال إعادة اكتشاف الموارد المتاحة، وتبني استراتيجيات جديدة لاستغلالها بشكل مبتكر بما يحقق أفضل النتائج.

وتضمنت فعاليات البرنامج ثلاث جلسات افتراضية، الجلسة الأولى حول موضوع «الابتكار في الثروة العامة»، وذلك للتعريف بالطرق المبتكرة التي يمكن أن تتبناها الحكومات لإدارة الثروة العامة، بما يحقق النمو والازدهار للدول والمجتمعات.

وشهدت الجلسة كلمة قدمها داج ديتر مستشار سويدي في مجال الاستثمار والرئيس السابق للشركة القابضة للحكومة السويدية «ستاتم» ومدير سابق في وزارة الصناعة السويدية، وحلقة حوارية بعنوان: «الإدارة المبتكرة للثروة العامة من أجل أجيال المستقبل»، أدارها روي شيبرد مذيع سابق في قناة بي بي سي نيوز.وفي ختام الجلسة تم استعراض الجهود الحكومية، ومساهمتها في تعزيز بيئة الابتكار في الدولة، وعرض فيديو حول إنجازات صندوق محمد بن راشد للابتكار.