رئيس مجلس إدارة «أمانات القابضة» لـ«الاتحاد»: فرص استثمارية جديدة وصفقات تخارج لزيادة الربحية

حوار: حسام عبدالنبي

أكد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، أن الشركة ستركز في المرحلة المقبلة على الاستثمار في الشركات والأعمال ذات إمكانات الربحية القوية عبر قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وكشف في حوار مع «الاتحاد» أن الشركة اعتمدت مساراً واضحاً لتحقيق ذلك من خلال عمليات تخارج محتملة، وتحويل حصص الأقلية إلى استثمارات أغلبية لتوحيد نموذج المنصة الاستثمارية بشكل أكثر تماسكاً، والاستثمار في أصول تتمتع بالقدرة على زيادة الأرباح، سواء من خلال النقد المعاد استثماره، أو من خلال اللجوء إلى زيادة محفظة الدّين، مشدداً على أن «أمانات» تتمتع بسيولة نقدية وفيرة تزيد عن 450 مليون درهم، ما يوفر الثقة للشركات ضمن محفظة «أمانات»، ويمكنها من اغتنام فرص النمو الاستثمارية، فضلاً عن بناء قيمة مستدامة طويلة الأجل مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين على المدى المتوسط.

وأعلن الشامسي، إدخال الشركة تحسينات على استراتيجيتها الاستثمارية لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد- 19»، وبحيث تتناسب مع متغيرات البيئة الاقتصادية الجديدة أثناء تقييم طرق تحقيق المزيد من القيمة.

وأوضح أن الهدف الرئيس لـ«أمانات» في خلال عام 2018 كان استثمار النقد الكامن في استحواذات جديدة، أما في عام 2019 فكان التركيز على دمج وتطوير الهيكل المؤسسي الصحيح والاستراتيجية والحوكمة عبر الأصول التي استحوذت عليها، في حين أن الهدف في عام 2020 تمثل في تحسين الأداء وبناء أسس قوية للانطلاق نحو المرحلة التالية من مسيرة النمو، كاشفاً أن الركائز الأساسية لزيادة أرباح الشركة، ودفعها قدماً نحو المرحلة التالية من النمو تشمل أهدافاً استراتيجية لتحسين أداء محافظ الشركة الاستثمارية وربحيتها، وتحسين هيكلية رأس المال بشكل أكبر، وتسريع الاستثمارات في الأصول التي تُدر عائداً مرتفعاً.

وأفاد الشامسي، بأنه على عكس شركات استثمارات الملكية الخاصة، لا يقتصر نشاط «أمانات» على الأطر الزمنية الإلزامية لصفقات التخارج، وهو ما يمكنها من الاستفادة من دورات نمو أطول زمنياً، ومن نموذج المنصة الاستثمارية من حيث النمو كوسيلة للتخارج، سواء من خلال عمليات الطرح العام الأولي أو تأسيس أعمال فرعية عبر منصة استثمارية مستقلة بلغت مرحلة النضوج.

وصرح الشامسي، بأنه إضافة إلى ذلك، سنركز على الاستثمار في أعمال تتمتع بإمكانات قوية ومُدرّة للأرباح والتي تتمتع بمكانة ريادية في التحول في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى ضمان تخصيص رؤوس أموال لاستثمارها في قطاع التكنولوجيا التعليمية وتكنولوجيا خدمات الرعاية الصحية. وفيما يخص الأداء الإجمالي لـ«أمانات» خلال العام 2020، قال الشامسي، إن الشركة أعلنت عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة لعام 2020 في 11 فبراير الجاري، والتي أظهرت تحسناً ملموساً خلال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة قدرها 94% في الدخل الاستثماري إلى 38.9 مليون درهم على أساس سنوي مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، مؤكداً أن الشركة بدأت تشهد انتعاشاً قوياً عبر محفظتها الاستثمارية بفضل المرونة التشغيلية والمدخلات الاستراتيجية الذكية من قبل فرق الإدارة.