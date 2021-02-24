المفوض العام للجناح ورئيس وكالة ترويج التجارة والاستثمار: مشاركة البرازيل في إكسبو تعزز آفاق النمو التجاري مع الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد سيرجيو سيجوفيا، المفوض العام لجناح البرازيل في إكسبو 2020 دبي، رئيس وكالة ترويج التجارة والاستثمار للحكومة البرازيلية «أبيكس – برازيل»، أن مشاركة البرازيل في إكسبو دبي ستسهم في تعزيز آفاق النمو التجاري مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، متوقعاً أن يتجاوز عدد زوار الجناح الرقم المسجل للزوار في إكسبو ميلانو، والذي كان ثاني جناح من حيث الزيارة بأكثر من 5 ملايين شخص خلال فترة انعقاد المعرض.

وقال سيجوفيا إن حجم التبادل التجاري بين البرازيل ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ العام 2020 نحو 2.7 مليار دولار، متوقعاً أن تؤدي المشاركة في إكسبو إلى استعادة مستويات قبل مرحلة تفشي «كوفيد -19» بزيادة في حجم التبادل التجاري، بنسبة 10% أو أكثر، مشيراً إلى أن المنتجات الغذائية الزراعية تستحوذ على نسبة 60% من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الإمارات، فيما بلغت قيمة صادرات البرازيل للإمارات في 2020 نحو 2 مليار دولار، تركزت على الدواجن والسكر الخام والذهب واللحوم.

وكشف سيجوفيا، في تصريحات صحفية على هامش معرض «جلفود 2021»، عن إنجاز دولة البرازيل جناحها الخاص في «إكسبو2020 دبي» بشكل كامل خلال أغسطس المقبل بتكلفة إنشائية وتشغيلية خلال فترة الحدث تبلغ نحو 30 مليون دولار، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في الجناح بلغت حتى الآن نحو 60%، والتي تشمل الأعمال الإنشائية وفي أعمال تصميم الهيكل الأساسي للجناح، متوقعاً اكتمال الهيكل بنهاية شهر أبريل المقبل، والبدء أعمال التصميم الداخلي، وتركيب المعدات في شهر مايو، فيما سيتم الانتهاء من تصميم الجناح بأكمله في شهر أغسطس، على أن تتم عملية اختبار الجناح مطلع شهر سبتمبر 2021.

وأكد سيجوفيا، أن هدف مشاركة البرازيل الأساسي في «إكسبو2020 دبي» هو تقوية الروابط وتعميق العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات التي تمثل بوابة أساسية للتوسع بالمنطقة، بما يوفر فرص نمو هائلة للبرازيل ولإظهار البرازيل كدولة منفتحة وعصرية مليئة بالفرص التجارية والاقتصادية.

وأضاف ستشارك خلال إكسبو 2020 دبي الشركات البرازيلية المتخصصة في المنتجات الزراعية بصفتها شركاء لوزارة الزراعة البرازيلية وشركات متخصصة في الطاقة بصفتها شركاء لوزارة الطاقة البرازيلية.