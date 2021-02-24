«تنمية القطاعات الاستراتيجية» يمول 11 مشروعاً بـ 200 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، عن توسيع نطاق برنامجه التمويلي ليشمل الشركات الواعدة العاملة في قطاع الطيران.

وأعلن الصندوق عن دعم 5 شركات وطنية من خلال تمويل 11 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 200 مليون درهم، إذ تضمنت 8 مشاريع لدعم التوريد وسلاسل الإمداد، و3 مشاريع لدعم النفقات الرأسمالية.

ويوفر البرنامج التمويلي الذي اطلقه الصندوق في العام 2019 حلولاً مالية تحفيزية بالتعاون مع البنوك الإماراتية بهدف دعم وتمكين نمو الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية والرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي: حقق صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية تقدماً رائعاً في مجال تطوير الاستثمارات الاستراتيجية والملكيات الفكرية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية بفعالية ملحوظة.

وقال عبد الله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية «يراجع الصندوق بشكل دوري تغيرات السوق والقطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تحديث خطط البرنامج وبناء على ذلك، تم توسيع نطاق البرنامج ليضم الشركات العاملة في قطاع الطيران».

وقال علي محمد المناعي المدير التنفيذي لمؤسسة الحمراء التجارية: «ساهم الصندوق في دعم تنمية المؤسسة، حيث إن التمويل مكننا من الانضمام إلى سلسلة التوريد مما أدى إلى تعزيز تقديم خدماتنا إلى القطاعين العام والخاص، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع الصندوق في مشاريع مستقبلية».