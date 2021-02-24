«جيه.بي مورجان» يقلص انكشافه على عملات الأسواق الناشئة

لندن (رويترز) - قال جيه.بي مورجان اليوم الأربعاء إن ارتفاعاً أسرع من المتوقع في العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات سيضغط على بعض أصول الأسواق الناشئة، مما حداه إلى تقليص مستوى انكشافه على عملات تلك الأسواق إلى «وزن السوق» بدلاً من «وزن زائد».

وكتب جوني جولدن من جيه.بي مورجان في مذكرة إلى العملاء «ارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات تسارع توقعاً لتحفيز مالي أميركي أكبر، فضلا عن بيانات تفوق التوقعات».

وأضاف أن ارتفاع العائد ينبئ عادة بأن السوق تتحسب لتشديد مالي وهو ما يؤثر سلباً على أصول الأسواق الناشئة.