«ميشلان» تتعهد بإنتاج إطارات من مواد مستدامة

(أ ف ب) تعهدت مجموعة ميشلان الفرنسية بأن تنتج جميع الإطارات من مواد مستدامة (متجددة أو معاد تدويرها أو من مصادر حيوية) بحلول 2050.

وأشارت المجموعة في بيان إلى أنها تعتزم خصوصاً تطوير إنتاج حيوي المصدر لمكون في المطاط الاصطناعي يعرف باسم بوتاديين ويصنع حاليا من النفط.

وقالت المجموعة "بفضل الكتلة الحيوية المتأتية من المخلفات النباتية (الخشب وقشور الأرز وأوراق الذرة وجذوعها)، يمكن الاستعانة بـ4,2 مليون طن من رقاقات الخشب في إطارات ميشلان سنويا".

كذلك يمكن صنع مكوّن آخر من المطاط الصناعي، الستايرين، من أغلفة أو ألواح عازلة. وأقامت ميشلان شراكة مع شركة "بيروويف" الكندية التي تعمل على هذا المسار ومن المتوقع طرحها عينة من هذا الإنتاج في فرنسا بحلول 2023.

وقد أطلقت المجموعة مطلع فبراير في تشيلي ورشة بناء مصنعها الأول لإعادة التدوير مع شركة "إنفيرو" السويدية التي ستحول الإطارات المستعملة إلى منتجات عدة مصنوعة من المطاط بينها إطارات أو أحزمة ناقلة للأمتعة.

وفي 2020، كانت نسبة 28 % من المكوّنات المستخدمة في صنع الإطارات لدى ميشلان متأتية من مواد مستدامة ذات مصدر طبيعي أو معاد تدويرها.