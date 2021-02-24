توقع انكماش اقتصاد ألمانيا 1.5% بداية 2021

برلين (رويترز) - قال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو) اليوم الأربعاء، إن اقتصاد ألمانيا قد ينكمش نحو 1.5 بالمئة في بداية العام في ظل الضرر الكبير الذي تلحقه إجراءات العزل العام، الرامية للحد من إصابات فيروس كورونا بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وأضاف المعهد أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس يعيق النمو الاقتصادي، لكن تأثير الجائحة أقل حدة من الربيع الماضي، عندما توقف العمل في مرافق الإنتاج.

وقال كلاوس ميشيلسن المحلل لدى المعهد: «والأهم من ذلك أن الصناعة تتخطى الشتاء بقوة حتى الآن».

وساعد ارتفاع الصادرات وقوة نشاط البناء في نمو الاقتصاد الألماني بوتيرة أفضل مما كان متوقعاً، بلغت 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، لكن تشديد إجراءات العزل العام في البلاد وخارجها يخيم على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتمثل البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الأربعاء، تعديلاً بالرفع لتقدير سابق بنمو 0.1 بالمئة خلال الربع الماضي.

وعدَّل المكتب أيضاً بالرفع رقم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بأكمله إلى -4.9 بالمئة من -5.0 بالمئة.

وبعد تعديله في ضوء عوامل التقويم، انكمش الاقتصاد الألماني 5.3 بالمئة العام الماضي، وهو انكماش أقل بكثير مقارنة بدول أوروبية عديدة، بدعم من استجابة مالية قوية للضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وقال المكتب: إن إنفاقاً سخياً ممولاً بالديون سبَّب عجزاً كلياً في ميزانية الدولة 139.6 مليار يورو، أو 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأول منذ 2011 وثاني أعلى عجز منذ إعادة توحيد ألمانيا.