«تنظيم الاتصالات» والحكومة الرقمية تطلقان برنامج ريادة الأعمال

دبي (الاتحاد) أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية برنامجاً تدريبياً بعنوان «برنامج ريادة الأعمال الإماراتي» بمشاركة عدد من خريجي برنامج بعثة، ويهدف البرنامج إلى تدريب المهندسين الشباب الإماراتيين، وتأهيلهم ليكونوا رواد أعمال ونماذج يحتذى بها في منظومة التقنيات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل البرنامج على رفد الاقتصاد الإماراتي برواد أعمال إماراتيين وشركات ناشئة إماراتية قادرة على دخول سوق الأعمال، وإطلاق الشركات والمشاريع بنجاح، ويقام البرنامج بالشراكة الاستراتيجية مع حاضنة الأعمال (in5 )، أبرز حاضنة أعمال في دولة الإمارات، والتي ساهمت منذ عام 2013 في إطلاق وتمكين أكثر من 350 شركة ناشئة، وخصوصاً في مجالات التكنولوجيا.

ويتألف البرنامج من 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى تشكيل فرق لاستكشاف المبادئ الأساسية لعالم الأعمال، وأبحاث السوق وكيفية إجرائها والتعرف إلى كيفية تطوير المنتجات، وخلق مفهوم اقتصادي وتطويره، بينما تركز المرحلة الثانية من البرنامج على التخطيط ووضع خريطة الطريق وقياس الأداء، وفهم أدوات العمل والتعامل معها، وكيفية إدارة عملية الإنتاج وتطوير المنتج، أما المرحلة الثالثة فتتضمن عملية الاستعداد لإطلاق المنتجات والتسويق لها، واستبيان آراء الجمهور المستهدف وتطوير طريقة العمل والإنتاج بناء على متطلبات السوق.

إعداد الكوادر البشرية المواطنة

وقال المهندس ماجد المسمار رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات: «تحرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية على تحقيق رؤى الدولة من خلال إعداد الكوادر البشرية المواطنة المؤهلة والمدربة لقيادة مسيرة التنمية في القطاعات المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تعمل الهيئة، ممثلةً بصندوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على تنظيم البرامج التدريبية التي من شأنها رفع سوية الشباب الإماراتي وإكسابه المعارف والمهارات اللازمة التي تمكنه من دخول سوق العمل وتحقيق الريادة والنجاح».

وأضاف المسمار: «يهدف هذا البرنامج إلى رفد القطاعات الاقتصادية في الدولة برواد أعمال من الإماراتيين الشباب، متفهمين لاحتياجات السوق الإماراتي وملمين بسمات المجتمع الإماراتي، ومؤهلين علمياً وعملياً وقادرين على خلق مبادرات ومشاريع جديدة تعزز التنمية الاقتصادية في الدولة وتسرع من وتيرة الإنتاج، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة، نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن الشباب هم القوة الأهم في سباقنا نحو المستقبل وتحقيق المركز الأول عالمياً في مختلف القطاعات والمجالات».

تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار

وبدوره، قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام والمسؤول عن حاضنة الأعمال in5:«تشهد بيئة ريادة الأعمال في الإمارات خطوات كبيرة إلى الأمام بفضل دعم القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات، وفي هذا السياق يسعدنا العمل عن كثب مع «هيئة تنظيم الاتصالات» لتعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار وإبراز دور الشباب الإماراتي في مجال التكنولوجيا، الذي تكمن فيه آفاق نمو كبيرة أمام رواد الأعمال، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن الإلكتروني، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها».