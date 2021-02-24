النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الأربعاء بعد تقرير معهد البترول الأميركي الصادر أمس والذي أشار إلى ارتفاع المخزون الأميركي من النفط الخام، نتيجة اضطراب عمل مصافي التكرير الأميركية خلال الأسابيع الماضية بسبب موجة الطقس السيء.

وتراجعت أسعار التعاقدات الاجلة للنفط في نيويورك اليوم بنسبة 9ر0% إلى حوالي 61 دولار للبرميل، بعد استقرار الأسعار في ختام تعاملات أمس.

وكان معهد البترول الأميركي قد ذكر أمس أن المخزون الأميركي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 03ر1 مليون برميل في حين ارتفع مخزون البنزين أيضا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه رغم تراجع سعر النفط اليوم فإنه يتجه إلى تحقيق مكاسب شهرية للشهر الرابع على التوالي في ظل نقص الإمدادات في السوق بعد تنفيذ المملكة العربية السعودية قرار خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومين خلال الشهرين الحالي والمقبل، إلى جانب تحسن النظرة المستقبلية للطلب على النفط في ظل تسارع جهود التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وهو ما يفتح الباب أمام رفع الكثير من القيود والإجراءات التي تم فرضها لوقف انتشار الفيروس.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي بمقدار 54 سنت إلى 13ر61 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، بعد تراجعه أمس بمقدار 3 سنتات فقط. وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 5ر0% إلى 03ر65 دولار للبرميل في بورصة " آي سي إي فيوتشرز يوروب" في لندن بعد ارتفاعه أمس بنسبة 2ر0% فقط خلال جلسة التداول السابقة.

