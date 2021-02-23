مريم المهيري: استزراع الأحياء المائية ومصايد الأسماك ركيزة أساسية للأمن الغذائي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت الشركة العالمية القابضة، رسمياً، منشأة جديدة في مدينة دبي الصناعية بتكلفة تتخطى 200 مليون درهم، لتصنيع وتخزين وتوزيع ربع الإنتاج السنوي من الأسماك والمأكولات البحرية في دولة الإمارات.

وستتولى «أسماك» التابعة للشركة العالمية القابضة، إدارة المنشأة الجديدة التي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والهادفة إلى دعم تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات، عبر توفير المنتجات لملايين العملاء في دولة الإمارات والمنطقة.

وشهدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، أمس افتتاح المنشأة الجديدة، تزامناً مع انطلاق فعاليات معرض الخليج للأغذية «جلفود»، وذلك بحضور صلاح عبدالله الريسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، ممثلاً عن معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة. كما حضر سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، وأعضاء الإدارة العليا لشركة «أسماك».

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري أن تنمية قطاع استزراع الأحياء المائية ومصايد الأسماك يمثل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك في ظل زيادة استهلاك الدولة من الأسماك، والذي يبلغ معدل 30 كجم للفرد سنوياً، وهو ما يعد أعلى من المتوسط العالمي وهو 20.5 كجم للفرد. وقالت معاليها، «تمثل المنشأة الجديدة لشركة «أسماك» إضافة مهمة لقدرات دولة الإمارات في مجال معالجة، وتصنيع منتجات الأغذية البحرية، بحيث تساهم بشكل فعال في تلبية الطلب المحلي على الأسماك والمأكولات البحرية».

وأشارت معاليها إلى أن حكومة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع استزراع الأحياء المائية، حيث استثمرت أكثر من 200 مليون درهم لتطوير المفاقس السمكية ومراكز البحوث، بهدف ترسيخ سلسلة قيمة غذائية مستدامة مستمدة من بيئات المياه العذبة ومياه البحر، حيث أدت تلك الجهود إلى زيادة إنتاج المأكولات البحرية ومنتجاتها المختلفة بشكل كبير، وذلك من أجل الإيفاء بالاحتياجات الغذائية الوطنية.

وقال مأمون عثمان، الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية في الشركة العالمية القابضة: «نحرص في الشركة العالمية القابضة على زيادة استثماراتنا في قطاعات ذات أهمية استراتيجية لدولة الإمارات، ونتوقع أن ينسجم نمونا المستقبلي بشكل وثيق مع الطموحات الاقتصادية للدولة. ولطالما تصدرت شركة أسماك مكانة إقليمية رائدة في قطاع الأسماك والمأكولات البحرية على مدى سنوات عديدة».

من جانبه، قال سعود أبو الشوارب: «باعتبارنا أكبر مركز للتصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، ورافداً أساسياً في تحقيق أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030، فإننا نواصل التزامنا بإرساء أسس بيئة تنافسية تدعم الأمن الغذائي المدفوع بالابتكار. ويسهم افتتاح المنشأة الجديدة لشركة أسماك في إضافة قيمة كبيرة إلى مدينة دبي الصناعية، كما سيدعم تحقيق رؤية الإمارات المتمثلة في بناء اقتصاد متنوع ومتنامٍ قائم على الابتكار».

270 ألف طن استهلاك المأكولات البحرية سنوياً

ستقوم شركة «أسماك» بتصنيع 40 ألف طن من المأكولات البحرية سنوياً عبر المنشأة الجديدة، مع مخططات لزيادة السعة الإنتاجية إلى 60 ألف طن. وتظهر الإحصائيات أن الاستهلاك السنوي للمأكولات البحرية في الإمارات يبلغ حالياً نحو 270 ألف طن.