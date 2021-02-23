«فودافون مصر» تشتري 20% في شركتي «بيي» و«مصاري»

القاهرة (الاتحاد) وقعت شركة فودافون مصر، وشركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية المالكة لشركتي «بيي» و«مصاري» للمدفوعات الإلكترونية مذكرة تفاهم، تمهيداً لشراء شركة فودافون مصر حصة قدرها 20% في كلا الشركتين.

وقال بيان مشترك إن ذلك يأتي ضمن خطة فودافون مصر لزيادة استثماراتها في السوق المصرية وتقديم خدمات مدفوعات رقمية متنوعة لعملائها من الأفراد والشركات بالإضافة إلى استثماراتها في الشبكة لتحسين الخدمة، تعزز من دعم التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الشمول المالي في المجتمع المصري.

وتقضى المذكرة بالبدء في عملية الفحص النافي للجهالة، للاكتتاب في زيادة رأسمال شركتي بيي ومصاري بالقيمة الاسمية بما يوازي حصة تبلغ 20% من أسهم كل شركة، وحال إتمام هذه الصفقة تلتزم شركتي بيي ومصاري بالاتفاقات والشراكات المبرمة مع جميع الأطراف العاملة في السوق المصري دون تغيير.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسارع نمو حجم اعمال الشركتين ومساهمة شركة فودافون مصر بتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة من قبل كل من الشركتين والاستفادة من خبرات فودافون في قارة أفريقيا والعمل على التوسع الإقليمي لشركة بيي وشركة مصاري.

وتعد شركتا بيي ومصاري من أهم شركات قطاع المدفوعات الإلكترونية العاملة في السوق المصري منذ أكثر من عشر سنوات حيث يقدمان 800 خدمة دفع عن طريق أكثر من 110 آلاف نقطة بيع. وتسهم الشركتان في تنفيذ ونشر مبادرات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.