ارتفاع أسعار النفط يدفع المؤشر السعودي للصعود

الرياض (رويترز) - أغلقت معظم أسواق الأسهم العربية على ارتفاع اليوم الثلاثاء وتصدر المؤشر السعودي المكاسب، بينما انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر أكثر من واحد في المئة.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 9151 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية فيما يزيد على أسبوع، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.

جاء الارتفاع في أسعار النفط الخام بدعم من تخفيف محتمل لإجراءات العزل العام جراء تفشي كوفيد-19 في أنحاء العالم وتوقعات اقتصادية إيجابية، وانخفاض الإنتاج مع تباطؤ تعافي الإمدادات الأميركية، بعد أن أدت أحوال جوية شديدة البرودة في تكساس إلى توقف الإنتاج.

ودعمت الأسهم المالية المؤشر إذ قفز سهم مصرف الراجحي أربعة بالمئة بينما ارتفع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك البلاد، 1.8 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي عن خمس جلسات من الخسائر، لكنه أغلق على ارتفاع طفيف 0.2 بالمئة إلى 2547 نقطة، مدعوماً بصعود سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ثلاثة بالمئة.

وكان المؤشر صعد أثناء الجلسة بما يزيد على واحد بالمئة.

قال وائل مكارم محلل الأسواق لدى آي.سي.إم «التفاؤل بسبب انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا يلعب دوراً جيداً في فتح شهية المستثمرين مجدداً».

وعكس مؤشر سوق أبوظبي أداء دبي إذ أغلق مرتفعاً بنحو 0.2 بالمئة إلى 5670 نقطة، مع صعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» ما يقرب من واحد بالمئة، بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 1.2 درهم للسهم لعام 2020.

وخالف المؤشر القطري الاتجاه إذ تراجع للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضاً 0.6 بالمئة إلى 10020 نقطة.

وخسر بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، المكاسب التي حققها مبكراً وأغلق منخفضاً 3.4 بالمئة.

وفي سوق البحرين للأوراق المالية، تراجع المؤشر 1.8 بالمئة إلى 1460 نقطة، كما نزل مؤشر بورصة الكويت 0.9 بالمئة مسجلاً 6167 نقطة.

أما مؤشر سوق مسقط للزوراق المالية فزاد 0.4 بالمئة إلى 3575 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.2 بالمئة إلى 11416 نقطة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.

انخفضت البورصة الأردنية للجلسة الثانية على التوالي بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، مثل البوتاس العربية وسط تداولات ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.41 بالمئة إلى 1749.92 نقطة في حين بلغت قيمة التداولات 6.7 مليون دينار مقارنة مع 9.8 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مصفاة البترول 3.67 بالمئة إلى 2.62 دينار، وسهم الإسلامي الأردني 0.34 بالمئة إلى 2.92 دينار، وسهم البوتاس العربية 4.97 بالمئة إلى 24.66 دينار.