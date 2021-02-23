«أدنوك للتوزيع» توقع شراكة مع «أمازون»



أبوظبي (الاتحاد) أعلنت أدنوك للتوزيع اليوم، عن إطلاق مجموعة زيوت «فويجر»، من خلال متجر أمازون الإلكتروني Amazon.ae، الأمر الذي سيتيح للعملاء شراء منتجات زيوت «فويجر» الخاصة بسيارات نقل الأفراد /PCMO/، والمحركات ذات الأداء العالي /HDMO/، عبر الإنترنت ليتم توصيلها مباشرة إلى عتبة بابهم.

وقد عقدت أدنوك للتوزيع شراكة مع موقع أمازون لبيع وتوصيل منتجاتها للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات، والتي تشمل زيوت «فويجرSJ» البرونزي، والذهبي، والفضي المخصصة لمركبات نقل الأفراد التي تعمل بمحركات البترول والديزل، كما ستتوفر زيوت «ألترا»، و«بلس»، و«HPSD بلس» في عبوات 1 لتر و4 لترات، وباقات أخرى متعددة العبوات. وتتميز هذه المجموعة عالية الجودة من زيوت المحركات بأنها مصنّعة من زيوت أساسية فائقة الجودة، ومجموعة الإضافات المتطورة، والتي تم تصنيعها في مصنع أعدته الشركة خصيصاً لذلك. وقد صُنعت الزيوت باستخدام زيت أساس فائق الجودة من زيوت المجموعة الثالثة لأدنوك /ADbase/، والتي تُنتجها أدنوك للتكرير باستخدام زيوت أساسية برافينية عالية الجودة في مصفاة الرويس المتطورة في دولة الإمارات.

وقال علي يسلم صالح أحمد السعدي، نائب رئيس قسم الزيوت بشركة أدنوك للتوزيع: «في الوقت الحالي نركّز بشكل كبير على راحة عملائنا، ونمهد الطريق لتقديم أساليب جديدة ومبتكرة تسهل عليهم إمكانية الحصول على منتجاتنا، وكل ما يحتاجونه للعودة للطرقات بأمان. نحن سعداء بتوفير احتياجات عملائنا عبر موقع أمازون الذي يعتبر شريكاً رائداً وموثوقاً في مجال التجارة الإلكترونية الآمنة، ونتطلع إلى الاستمرار في هذه الشراكة المتميزة والتي لا شك أنّها ستفتح للجهتين آفاقاً جديدة في إسعاد العملاء».

من جانبه أعرب رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا /MENA/ عن سعادته بالتعاون مع أدنوك للتوزيع لتوفير منتجات زيوت محركات السيارات لعملائنا بشكل مريح وتوصيلها لهم أينما كانوا.