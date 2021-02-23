الإسترليني يسجل 1.41 دولار للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات

لندن (رويترز) صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، متجاوزاً مستوى 1.41 دولار للمرة الأولى في ثلاث سنوات بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جدولاً زمنياً لتخفيف إجراءات العزل العام، وبعد أن قال وزير المالية ريشي سوناك، إنه سيكشف عن المزيد من الدعم للوظائف الأسبوع المقبل.

وقفز الإسترليني إلى 1.4117 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2018.

وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 86.17 بنس لليورو، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020.