«وول ستريت» تنخفض عند الفتح

نيويورك (رويترز) - تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح في بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم النمو المرتفعة القيمة قبيل الشهاة التي سيدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الكونجرس.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 19.80 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 31501.89 نقطة في بداية جلسة التداول بينما تراجع المؤشر ستاندرد اندبورز500 القياسي 19.40 نقطة،أو 0.50 بالمئة، إلى 3857.07 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 270.40 نقطة، أو 2.00 بالمئة إلى 13262.61 نقطة.

وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة ليهبط المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز500 بأكثر من واحد بالمئة في حين فاقم المؤشر ناسداك خسائره إلى ثلاثة بالمئة.

