الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

لندن (رويترز) - نزل الذهب عن ذروة أسبوع اليوم الثلاثاء، إذ يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، لكنه يستمسك في نطاق ضيق، في الوقت الذي ينتاب فيه الحذر المستثمرون قبيل شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1807.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11.56 بتوقيت جرينتش، ليتداول بين 1802.80 و1815.63 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1807 دولارات.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا إن تحركات الذهب تشير إلى «نهج الانتظار والترقب».

وستكون الشهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب غداً الأربعاء الأولى لباول منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، وسيطر الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على الكونجرس.

وارتفع الذهب في وقت سابق لأعلى مستوياته منذ 16 فبراير عند 1815.63 دولار إذ لامست العملة الأميركية لفترة وجيزة أدنى مستوى في أكثر من شهر، لكن الدولار انتعش منذ ذلك الحين، وارتفع في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة رئيسة.

أيضاً تراجعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً بفعل تحويم عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية قرب أعلى مستوى في عام الذي وصلت إليه أمس الاثنين.

وارتفاع العوائد يؤثر سلباً على جاذبية الذهب كتحوط من التضخم، إذ إنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.92 دولار للأوقية، بعد أن بلغت ذروة ثلاث سنوات في وقت سابق عند 28.31 دولار. وتراجع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1248.93 دولار، بينما خسر البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2365.27 دولار.