«ترابط» تغلق جولة تمويلية بقيمة 13 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «بوابة ترابط» عن إغلاقها جولة تمويلية بقيمة 13 مليون دولار تعد أكبر جولة من نوعها في قطاع التكنولوجيا المالية في تاريخ المنطقة، وأفادت الشركة التي تتخذ الإمارات مقراً رئيساً لها، وأن التمويل سيدعم توسيع نطاق عملياتها ودعم خدماتها إقليمياً.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التوسع الأخير لشركة «بوابة ترابط» في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال افتتاحها مكتبين في كل من «هب 71» في سوق أبوظبي العالمي، و«فينتك هايف» في سوق دبي المالي العالمي في أكتوبر 2020 في حين كشفت الشركة أنها ستستخدم التمويل لمزيد من التوسع الجغرافي، وتعزيز عروض منصتها.

وقال عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة ترابط «إن قطاع الصيرفة المفتوحة هو في مجرد بدائيات نطاق تفاعل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة مع بعضها بعضاً، ومع سرعة اعتماد الجهات التنظيمية اللوائح التنظيمية، ستوفر»بوابة ترابط«البنية التحتية لتعاون غير المسبوق بين المؤسسات المالية وقطاع التكنولوجيا المالية الإقليمية لتحقيق ازدهار أكبر ومرونة أوسع من خلال التنظيم الجاد، بما يتماشى مع الحكومات والسلطات الإقليمية».