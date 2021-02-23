«دو» ترفع نسبةتملك الأجانب إلى 49%

دبي (الاتحاد) - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن بدء رفع نسبة تملُّك الأجانب من الأفراد أو مؤسسات أو الشركات في أسهمها من 22% إلى نسبة أقصاها 49%.

وأكدت الشركة في بيان نشر على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي، أنها رفعت نسبة تملُّك مواطني دولة الإمارات والمؤسسات والهيئات الإماراتية بنسبة أقصاها 100% من رأسمال الشركة.

يشار إلى أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه في يناير الماضي، تعديل نسب التملك في أسهم الشركة وإلغاء أي قرارات سابقة بهذا الشأن، فيما منع التملك في أسهم الشركة لأي فرد أو مؤسسة أو شركة أو هيئة بنسبة تزيد على 5%، مع مراعاة المساهمين الحاليين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأس مالها، كما منع التملك في أسهمها من قبل أي شركة اتصالات سواء محلية أو دولية.