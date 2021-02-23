4.6 مليون مقعد سعة شركات الطيران في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي) بلغ إجمالي السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات دولة الإمارات، خلال أول شهرين من عام 2021، أكثر من 4.65 مليون مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة مؤسسة أو إيه جي، التي توقعت إضافة 587.885 مقعداً جديداً خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري.

وأظهرت البيانات الأسبوعية للمؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، تشغيل شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة 2478 رحلة طيران خلال الأسبوع الذي يبدأ من 22 فبراير، ليصل بذلك إجمالي عدد الرحلات خلال شهري يناير وفبراير 2021، إلى أكثر من 19 ألفاً و457 رحلة.

وأفادت المؤسسة بأن السعة المقعدية لشركات الطيران في الدولة سجلت خلال الأسبوع الجاري نمواً بنسبة 1% لتصل إلى 587 ألفاً و885 مقعداً مقارنة بالأسبوع السابق والذي شهد تسجيل 582 ألفاً و27 مقعداً ومع نحو 578 ألفاً و580 مقعداً في الأسبوع الثاني من شهر فبراير ونحو 602 ألف و821 مقعداً في الأسبوع الأول من شهر فبراير، ليصل بذلك إجمالي السعة خلال الشهر نحو 2.35 مليون مقعد، فيما بلغ إجمالي السعة في شهر يناير نحو 2.29 مليون مقعد.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع طفيف في السعة المقعدية لشركات الطيران في العالم خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 من شهر فبراير الجاري بلغت نسبته 0.8%، لتصل إلى أكثر من 53 مليون مقعد، وهو العدد الذي مازال أقل بنسبة 52.2% السعة المقعدية للقطاع في يناير 2020 والبالغة 106 ملايين و713 ألف مقعد.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، انخفض السعة المقعدية لشركات الطيران في المنطقة، خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير بنسبة 1.7% لتصل إلى 2.178 مليون مقعد، مقارنة مع 2.16 مليون مقعد في الأسبوع السابق، وبحسب البيانات، استحوذت دولة الإمارات على 26.98% من السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الأخير من فبراير 2021.