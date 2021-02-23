«جي إف إتش» تستحوذ على مركز توزيع في شيكاغو

المنامة (الاتحاد) أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية استحواذها على مركز توزيع في شيكاغو، إلينوي، والذي تم تأجيره منذ شهر نوفمبر 2015 إلى مستأجر بارز، ميشلان نورث أمريكا («ميشلان إن.إيه»)، صاحبة الاسم العالمي الأكثر مبيعا للإطارات، والمبتكر العالمي في صناعة الإطارات.

وقال رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش المالية السعودية: "من خلال هذه المعاملة فإننا نواصل جهودنا تجاه التنويع والتوسع في محفظتنا للأصول العقارية العالمية المتميزة.

يشمل ذلك استحواذات جديدة لعقارات متميزة في مناطق جغرافية متنوعة بالنسبة لنا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.