وفاة وزير البترول السعودي الأسبق زكي يماني

الرياض (رويترز) - توفي وزير البترول السعودي الأسبق زكي يماني في لندن عن عمر ناهز 91 عاما.

درس يماني الحقوق في جامعة القاهرة وتخرج من جامعة هارفارد، وقبل منصبه النفطي عمل مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء السعودي ووزير دولة وعضو مجلس وزراء في عام 1960، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومؤسس ورئيس مركز دراسات الطاقة العالمي.

قاد يماني الحظر النفطي في 1973 والذي سبب أزمة كبيرة للغرب، كما كان رمزا لصعود قوة البترول العربية.

وفي 1975، تعرض الوزير وغيره من وزراء النفط للاختطاف في اجتماع لأوبك في فيينا على يد كارلوس الثعلب.

تحول خلال فترة عمله على مدى 24 عاما، أدار خلالها الشؤون النفطية لأكبر منتج للخام في العالم، إلى شخصية ذات شهرة عالمية خلال «صدمات النفط» التضخمية في السبعينيات من القرن الماضي.

استمر في منصبه حتى عام 1986.

وذكرت صحيفة عكاظ أنه سيدفن في مدينة مكة.