أسعار النفط تقفز 4% مع تباطؤ تعافي إنتاج تكساس

قفزت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة، بدعم من العودة البطيئة المتوقعة لإنتاج الخام الأميركي بعد الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس الأسبوع الماضي وتسببت في توقف الإنتاج.

وأغلق منتجون أميركيون ما بين مليونين إلى أربعة ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط بسبب الموجة الباردة في تكساس وولايات أخرى منتجة للنفط والتي ربما ألحقت أضراراً بالمنشآت بما قد يبقى الإنتاج متوقفاً لفترة أطول من المتوقع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.33 دولار، أو ما يعادل 3.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.24 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 2.25 دولار، أو 3.8 بالمئة، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وصعدت عقود أبريل الأكثر تداولاً 2.44 دولار، أو 4.1%، إلى 61.70 دولار للبرميل.