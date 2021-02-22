«بيتكوين» تفقد 100 مليار دولار في ساعتين

لندن (رويترز)

هبطت العملات المشفرة، أمس، بشكل حاد لتفقد أكثر من 100 مليار دولار في أقل من ساعتين من قيمتها السوقية مع موجة بيع قوية شملت معظم العملات المتداولة.

وانخفضت «بيتكوين»، أمس، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق في اليوم السابق، إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة، لتخسر نحو 100 مليار دولار في نحو ساعتين.

وانخفضت العملة المشفرة الأكثر رواجاً في العالم أكثر من 10 بالمئة إلى أقل من 50 ألف دولار، مما يجعلها في طريقها نحو أسوأ يوم لها على مدار شهر. وآخر انخفاض لها كان بنسبة 7.5 بالمئة إلى 53 ألفاً و177 دولاراً. وكانت بتكوين قفزت إلى مستوى قياسي عند 58 ألفاً و354 دولاراً الأحد، وكانت ارتفعت خلال مطلع هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريباً منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار يوم الجمعة. كما نزلت العملة المنافسة المشفرة «الإيثريوم» بعد بلوغها مستوى قياسياً يوم السبت.