طيران الإمارات تستأنف خدمة نيوارك يونيو المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت «طيران الإمارات» أنها سوف تستأنف خدمتها إلى «نيوارك»، عبر أثينا برحلة يومية اعتباراً من 1 يونيو 2021. وسوف توفر الخدمة المستأنفة للمسافرين العالميين محطة وصول أخرى إلى منطقة نيويورك الكبرى، كما ستخدم أيضاً الجالية اليونانية- الأميركية الكبيرة في الولايات المتحدة، مع إتاحة خيارات مناسبة أخرى أمام المسافرين المتجهين إلى الشرق الأوسط وغرب آسيا وأفريقيا عبر دبي. ومع إطلاق هذه الخدمة، أصبحت «نيوارك» البوابة الـ10 لطيران الإمارات في الولايات المتحدة بعد استئناف الرحلات إلى شيكاغو، بوسطن، لوس أنجلوس، سياتل، دالاس، هيوستن، واشنطن العاصمة، نيويورك جيه إف كيه وسان فرانسيسكو (2 مارس المقبل). وسوف تعمل رحلات دبي- أثينا- نيوارك بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث، حيث ستعزز خدمتي طيران الإمارات اليوميتين إلى «نيويورك جيه إف كيه».

وسوف يؤدي استئناف الربط بين اليونان والولايات المتحدة إلى توفير خدمة مريحة للعملاء على مدار العام، وتسهيل التجارة وتعزيز السياحة. كما ستعزز «طيران الإمارات» خدمتها المستأنفة مؤخراً بين دبي والعاصمة اليونانية أثينا بإضافة رحلة يومية.