أراضي دبي: توسيع نطاق مبادرة التقييم الذكي

دبي (الاتحاد)

عززت دائرة الأراضي والأملاك بدبي نطاق مبادرتها المبتكرة «التقييم الذكي»، عبر إطلاق المرحلة الثانية، والتي تشمل المباني والفلل، وذلك على هامش فعاليات أسبوع «الإمارات تبتكر 2021»، والذي تشارك فيه أراضي دبي، تحت شعار «نبتكر.. لواقع جديد»، وتستعرض خلاله عدداً من مشاريعها ومبادراتها الذكية.

وتعدّ مبادرة «التقييم الذكي» الأولى من نوعها على مستوى العالم، وكانت المرحلة الأولى التي تغطي الوحدات العقارية قد تم إطلاقها في سبتمبر من العام الماضي، وقد بلغ عدد الوحدات العقارية المقيّمة منذ ذلك الحين حتى اليوم حوالي 1700 وحدة، وقد حققت 100% في كل من سعادة المتعاملين ودقة التقييم. وفي إطار المرحلة الثانية من المبادرة؛ ستكون جميع عمليات تقييم الفلل والمباني فورية، ولن يتم عرض الإجراء على لجنة التقييم، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على تحسين وتسريع تجربة المتعاملين.