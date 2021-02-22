7.3 مليار درهم استهلاك الإمارات من حلول التغليف

حسام عبدالنبي (دبي)

بلغ حجم الاستهلاك المحلي من حلول تغليف المواد الغذائية ذات الاستخدام مرة واحدة، نحو ملياري دولار (7.35 مليار درهم) سنوياً، حسب المهندس نضال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي، لمجموعة البيادر انترناشونال، الرائدة في مجال تصنيع وتوريد حلول تغليف المواد الغذائية التي تستخدم مرة واحدة ومنتجات التنظيف والوقاية بالإمارات، والذي أكد لـ «الاتحاد» أن الطلب على منتجات التنظيف والوقاية في الإمارات شهد نمواً قياسياً، خلال عام 2020 بسبب جائحة أزمة كورونا، فقد ازداد استخدام القفازات والكمامات ومواد التعقيم الشخصي إلى مستويات وصلت في بعض الأشهر إلى 20 ضعفاً عن السنوات السابقة، منبهاً إلى أن جائحة كوفيد- 19 كان لها الأثر الأكبر على تغيير أنماط الاستهلاك، عبر الزيادة الملحوظة في طلب حلول تغليف المواد الغذائية ومواد التنظيف.

وتشمل المنتجات ذات الاستخدام مرة واحدة كلاً من أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد، وعبوات الطعام ذات الاستخدام الواحد، وقوالب المخبوزات وأغطية الطاولات والحقائب وأنظمة التغليف، ومنتجات التنظيف والوقاية، ومواد تزيين الطعام، ولفائف الألمنيوم والنايلون، والمنتجات الورقية والزجاجات والعبوات.

نضال حداد

توسع

وكشف حداد، أن المجموعة تنفذ برنامجاً لضخ استثمارات قدرها 200 مليون درهم في برامجها التوسعية في مجالي التصنيع والتجزئة من أجل تعزيز دورها الفعال في دعم شعار «صنع في الإمارات العربية المتحدة». وقال: إن البرنامج التوسعي يمتد على مدار ثلاث سنوات، تبدأ من العام الحالي 2021، حيث افتتحت «البيادر» منفذها الرئيس للبيع بالتجزئة في شارع الشيخ زايد بدبي.

وأضاف أن الخطة التوسعية الشاملة للمجموعة لعام 2021، تتضمن افتتاح المزيد من منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى توسع نطاق الأعمال في سلطنة عُمان، ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن التوسع الخارجي يتماشى مع التوسع داخل الإمارات، فهو توسع بخطوط الإنتاج الصناعية ومحلات البيع بالتجزئة ومراكز العمليات اللوجستية، وكذلك التجارة الإلكترونية، متوقعاً أن يبدأ التوسع الخارجي للمجموعة في منتصف العام الحالي، عندما يتم تخفيف القيود على السفر بسبب الجائحة.

وعن توسع المجموعة في داخل الدولة، أفاد حداد، بأن صالة العرض للبيع بالتجزئة، الكائنة بشارع الشيخ زايد، تعتبر رابع منفذ بيع للشركة في الدولة، فضلاً عن ثلاثة منافذ بيع بالتجزئة أخرى في إمارة أبوظبي ورأس الخيمة ومدينة العين.

وأوضح أن الافتتاحات الوشيكة للمجموعة، تشمل كلاً من إمارة عجمان وإمارة الفجيرة، إضافة لمنفذ ثانٍ بإمارة أبوظبي، حيث إن متجر المجموعة الحالي بأبوظبي يقع بمنطقة مصفح، ويمتد على مساحة 300 متر مربع، مرجحاً أن يتم افتتاح المنفذ الجديد للمجموعة بإمارة أبوظبي في شهر سبتمبر المقبل.

وذكر حداد، أن «البيادر» أولت اهتمامها ببناء كفاءات تصنيع محلية قوية، أبرزتها وسائل الإنتاج المتقدمة لديها في دولة الإمارات، ولذا فقد بلغ إنتاج المجموعة 31 ألف طن من البلاستيك والألمونيوم والورق، مؤكداً أن الاعتماد على موردي المواد الخام المحليين والخليجيين يتجاوز 70% وذلك في إطار سياسة المجموعة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في الإمارات.

الابتكار

وأضاف أن مجموعة «البيادر» تعمل على ابتكار كل ما هو جديد لمنتجاتها لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم المتجددة.

وقال: إن المجموعة تمتلك حالياً 10 براءات اختراع ممنوحة لمنتجاتها المبتكرة من قبل مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، حيث طور قسم البحث في المجموعة مجموعة من الابتكارات بخصوص أفضل الطرق الصحية لتقديم الطعام للمواقع الخارجية.

تصدير

قال المهندس نضال حداد بشأن توجهات المجموعة بعد جائحة «كوفيد- 19»، إنه مع زيادة الطلب على حلول التعبئة والتغليف، والتي تلبي جميع متطلبات العملاء، نرى إمكانات قوية لبناء سلسلة توريد للبيع بالتجزئة.

وأكد أن الشركة تصدر %20 من حجم إنتاجها في الوقت الحالي إلى دول المنطقة والعالم العربي، وكذلك إلى ألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن المجموعة إلى جانب مقرها الرئيس في دبي، فإن مصانع البيادر انترناشونال للتصنيع تتواجد في إمارة الشارقة ومنطقة جبل علي، وتتوفر لدى المجموعة منشأة لوجستية متطورة في منطقة جبل علي الحرة، منوهاً أن صالة عرض البيادر انترناشونال بشارع الشيخ زايد هي أحد أكبر منافذ البيع وأكثرها تخصصاً، حيث تعرض أكثر من 1700 نوع من المنتجات، ملائمة لكافة الاحتياجات والمناسبات، حيث تعمل المجموعة على سد الفجوة في الأسواق الاستهلاكية بمنتجاتها ذات الجودة العالية.