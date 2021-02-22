«أبوظبي الإسلامي» يفتتح أول فرع «صديق للبيئة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن افتتاح أول فرع «صديق للبيئة» في دلما مول بأبوظبي، بعد عملية إعادة تصميم جذرية ساهمت في وضع مخطط مستدام، ليكون الفرع الجديد أول فرع لمصرف إسلامي يحصل على الشهادة الذهبية من «نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (ليد) من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.

ويراعي الفرع الجديد للمصرف تطبيق أفضل استراتيجيات وممارسات المباني، الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل المخلفات، وتعزيز جهود إعادة التدوير والجودة البيئية. وتساعد تدابير كفاءة الطاقة على تحقيق وفورات في التكاليف بنسبة 25% تقريباً، فضلاً عن تقليل استهلاك المياه والكهرباء بنسبة 45% مقارنة بالمباني التقليدية. وقال عيسى الطنيجي، الرئيس العالمي لإدارة العقارات في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يعكس حصول فرعنا الجديد في دلما مول على الشهادة الذهبية من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة التزامنا الراسخ بالمسؤولية البيئية، وتطبيق استراتيجية الإمارات للاستدامة طويلة الأجل. ونطمح إلى تنفيذ مزيد من عمليات إعادة التصميم الجذرية، بهدف ضمان تحقيق الاستدامة في أربعة فروع قيد التنفيذ حالياً، وسيتم إنجازهم في العام 2021، دون التأثير على مستويات الخدمة المتميزة التي نقدمها لعملائنا».