الأسهم الأميركية تنخفض عند الفتح

نيويورك (رويترز) - تراجعت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الاثنين مع صعود عوائد السندات واحتمالات تزايد التصخم وهو ما أثار مخاوف بشأن قيم الأسهم وأثر سلباً على أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 113.20 نقطة، أو ما يعادل 0.36 بالمئة، إلى 31381.12 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 21.20 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 3885.55 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 160.30 نقطة، أو 1.16 بالمئة، إلى 13714.20 نقطة.