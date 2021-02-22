الليرة التركية تهبط

إسطنبول (رويترز) - هبطت الليرة التركية بما يصل إلى اثنين في المئة أثناء التعاملات اليوم الاثنين مرتدة عن موجة صعود استمرت أربعة أشهر، وذلك بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق التي أدت إلى هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي.

وتراجعت الليرة، التي أظهرت أداء أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إلى حوالي 7.1 مقابل الدولار عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

وبحلول الساعة 17.15 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 7.0241، بانخفاض 0.94 بالمئة عن مستواها في بداية الجلسة.

وكانت العملة التركية صعدت الأسبوع الماضي إلى 6.9 أمام الدولار وهو أفضل مستوى لها منذ أغسطس.

وقفز الليرة حوالي 20 بالمئة منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل نوفمبر عزز توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج أكثر تقليدية بعد سنوات من إدارة اعتبرت سيئة.