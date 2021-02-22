«هانيويل» و«ستراتا» تسلمان شحنة كمامات «N95» مصنوعة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركتا هانيويل، وستراتا للتصنيع، توسيع نطاق دعمهما لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية والكوادر الطبية وخدمات الطوارئ في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال توقيع عقد مع مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» لتوفير كمامات جديدة.

ولعبت «مبادلة» دوراً حيوياً في دعم قطاع الرعاية الصحية لضمان سلامة ورفاهية المجتمعات الإماراتية، حيث عملت على تعزيز الاتفاقية الأولية بين الشركتين للاستفادة من أحدث التقنيات والآلات في منشأة «ستراتا» في العين لتصنيع الكمامات. ويعد المصنع قادراً على إنتاج أكثر من 90 ألف كمامة يومياً، حيث تم الاحتفال بإنتاج أول مليون كمامة في شهر يوليو 2020.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة للرعاية الصحية»: «نفخر بتسهيل عملية إنتاج كمامات N95 في دولة الإمارات، من خلال الشراكة مع (هانيويل) التي تم تأسيسها العام الماضي، ومن خلال هذا التعاون، سنستمر في توفير معدات حماية شخصية عالية الجودة، وهو أمر بالغ الأهمية في الوقت الذي تأثرت فيه سلاسل التوريد العالمية بشدة من جائحة كوفيد - 19».

وأضاف: «عملنا من كثب مع المستخدمين النهائيين، بما في ذلك مستشفى (كليفلاند كلينك أبوظبي) لتقييم جودة الكمامات، حيث تبين أنها مناسبة جداً للمساعدة في حماية العاملين في الخطوط الأمامية».

من جانبه، قال ميروسلاف كافيدسيف، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل «لحلول السلامة والإنتاجية» لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وتركيا وأفريقيا: «نلتزم بالمساعدة في حماية الناس بجميع أنحاء العالم، من خلال تصنيع وتوريد معدات الوقاية الشخصية عالية الجودة، ويلعب تعاوننا مع (ستراتا) دوراً مهماً في هذا الالتزام، وذلك من خلال توفير كمامات N95 التي تساعد في الحد من انتشار (كوفيد - 19)، والتي تتوافر الآن لعمال الخطوط الأمامية وللأفراد أيضاً».

وأضاف: «من خلال شراكتنا طويلة الأمد مع شركة ستراتا للتصنيع التابعة لـ(مبادلة)، تمكنا من التحرك بسرعة لتوفير حلول خلال هذه الأوقات الصعبة. كما سنواصل العمل مع المنظمات لدعم مهمة القيادة الإماراتية الحكيمة للتخفيف من انتشار الفيروس».

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: «كشركة رائدة في مجال التصنيع بدولة الإمارات، تعد قدرة ومرونة (ستراتا) على تخصيص مساحة للمصنع بهذه السرعة، خطوة حاسمة للالتزام بتوفير معدات الوقاية الشخصية، وذلك من أجل حماية العاملين في الخطوط الأمامية والمجتمع من هذا الوباء».

وأضاف: «يعد توسيع الشراكة مع هانيويل نمو ستراتا، كشركة مصنعة للمنتجات الإماراتية الموثوقة التي تغطي العديد من الصناعات، بهدف تلبية المتطلبات المحلية، ودعم جهود حكومة دولة الإمارات، ونحن على ثقة أن من خلال العمل مع شركائنا، سنتمكن من احتواء تأثير الجائحة والخروج منها بشكل أقوى وأكثر مرونة لنتمكن من مساعدة بقية العالم على التعافي من هذه الأزمة».