تباين أداء البورصات العربية ومؤشر أبوظبي يرتفع

دبي (رويترز) - أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في الدول العربية اليوم الاثنين على انخفاض مع تسجيل المؤشر القطري أكبر هبوط، بينما أقفل مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع.

وهبط المؤشر القطري 1.8 بالمئة إلى 10085 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أبريل الماضي، متأثراً بخسارة 3.2 بالمئة لسهم شركة صناعات قطر.

وتراجع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة إلى 9078 نقطة، مع هبوط سهم مجموعة سامبا المالية 2.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر سوق دبي إلى 2542 نقطة واحدا بالمئة متضرراً من هبوط بنسبة 1.3 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي. وانخفاض 1.6 بالمئة في سهم إعمار العقارية.

وفي سوق مسقط للأوراق المالية، هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3561 نقطة.

وفي المقابل ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.1 بالمئة إلى 5662 نقطة مدعوما بمكاسب 0.7 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات.

كما زاد مؤشر سوق البحرين 0.1 بالمئة إلى 1488 نقطة، وصعد مؤشر بورصة الكويت 0.2 بالمئة مسجلا 6226 نقطة

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1 بالمئة إلى 11550 نقطة.

وانخفضت البورصة الأردنية جراء عمليات بيع في أسهم قيادية بهدف جني أرباح عقب ثلاث جلسات متتالية من الارتفاع.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا 0.14 بالمئة إلى 1757.11 مليون دينار في حين بلغت قيمة التداولات 9.8 مليون دينار مقارنة مع ستة ملايين في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البوتاس العربية 3.53 بالمئة إلى 25.95 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.82 بالمئة إلى 1.22 دينار وسهم الإسلامي الأردني 0.67 بالمئة إلى 2.93 دينار.