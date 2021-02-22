«آيرينا»: 20% حصة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بالأردن

أبوظبي (وام) سلط تقرير أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الضوء على الفرص المتاحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى توليد 31 في المائة من احتياجات الطاقة في المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وكشف تقرير حديث لـ«آيرينا» تحت عنوان «تقييم جاهزية الطاقة المتجددة: المملكة الأردنية الهاشمية» عن ارتفاع حصة الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر متجددة في المملكة إلى 20 في المائة خلال عام 2020 بفضل إرساء السياسات والقوانين اللازمة لدعم مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية.

ويعرض التقرير مجالات العمل الأساسية لتعزيز أمن الطاقة، وزيادة تنوع الإمدادات عبر تسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المتجددة، ويطرح في هذا السياق أفكاراً لزيادة الاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية، وتشجيع المؤسسات المحلية على الاستثمار في تحول الطاقة.

ويشير التقرير إلى أن بناء قدرات مؤسسات التمويل المحلية ومطوري المشاريع قد يحفز مشاركتهم في مجال تحول الطاقة، ويساعد المملكة على تلبية احتياجاتها في مجالات مهمة، مثل إنشاء البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

ويوصي التقرير باتخاذ سبعة إجراءات رئيسية لتسريع وتيرة تطور مصادر الطاقة المتجددة في الأردن، وتشمل توفير الظروف الملائمة لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة، تعزيز النمو المستمر لتوليد الطاقة المتجددة، التخطيط لرفع نسبة استخدام الطاقة المتجددة، حفز استخدام الطاقة المتجددة في التسخين والتبريد، دعم خيارات الطاقة المتجددة في مجال النقل والتنقل، تشجيع استثمارات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ترسيخ دعائم القطاعات المحلية، وتوفير فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة.