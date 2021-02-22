بتكوين تسجل أسوأ أداء على مدار شهر

لندن (رويترز) - هبطت بتكوين اليوم الاثنين بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في اليوم السابق إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة.

وانخفضت العملة المشفرة الأكثر رواجاً في العالم ثمانية بالمئة إلى أقل من 53 ألف دولار، مما يجعلها في طريقها نحو أسوأ يوم لها على مدار شهر. وآخر انخفاض لها كان بنسبة 7.5 بالمئة إلى 53 ألف و177 دولارا.

وكانت بتكوين قفزت إلى مستوى قياسي عند 58 ألفا و354 دولاراً أمس الأحد، وكانت ارتفعت خلال مطلع هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريباً منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار يوم الجمعة.

كما نزلت العملة المنافسة المشفرة الإيثريوم بعد بلوغها مستوى قياسياً يوم السبت. وكان أحدث تداول لها بانخفاض 8.7 بالمئة عند 1756 دولاراً.

