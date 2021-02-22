الإسترليني قرب أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات

لندن (رويترز) ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، ليستقر قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات فوق 1.40 دولار قبيل إعلان بشأن خطط لتخفيف إجراءات العزل العام، بينما يراهن مستثمرون على أن توزيعاً فعالاً للقاحات «كوفيد - 19» في المملكة المتحدة سيجلب تعافياً اقتصادياً.

ووصل الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2018 عندما تخطى حاجز 1.40 دولار يوم الجمعة. وسجل مكاسب 2.6 بالمئة مقابل العملة الأميركية منذ بداية 2021 وأدت مكاسبه السريعة إلى حديث عن تصحيح محتمل.

وعند الساعة 14.00 بتوقيت جرينتش، كان الإسترليني مرتفعاً 0.20 بالمئة أمام العملة الخضراء عند 1.4044 دولار. وفي مقابل العملة الأوروبية، صعد 0.1 بالمئة إلى 86.48 بنس لليورو بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في عام.