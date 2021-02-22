بلاتس تعتزم إدراج خام غرب تكساس الوسيط الأميركي

نيويورك (رويترز) - قالت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس اليوم الاثنين إنها قررت إدراج خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في تقييمها لسعر نفط برنت المؤرخ، وهو أول خام من خارج بحر الشمال يضاف إلى خام القياسي العالمي.

وقالت فيرا بلي رئيسة تقارير أسعار أسواق النفط في بلاتس، خلال مؤتمر عبر الإنترنت، إن خام غرب تكساس الوسيط سيدخل ضمن برنت المؤرخ اعتبارا من تسليمات شحنات يوليو 2022، وسيتم تغيير أساس المؤشر القياسي إلى أساس التسليم.

سينضم الخام الأميركي إلى الدرجات الخمس البريطانية والنرويجية الحالية، برنت وفورتيس وأوزبرج وإكوفيسك وترول، التي تشكل سلة برنت المؤرخ، ما يعزز الإمدادات التي تدعم الخام القياسي المستخدم في تداولات النفط في أنحاء العالم.

وقالت بلي «توفر تلك التغييرات حجماً إضافياً كبيراً، وستضمن استمرار متانة مركب برنت، خلال العقد المقبل وما بعده».

وإنتاج النفط في بحر الشمال آخذ في التراجع، مما يجعل إدراج عدد متزايد من التدفقات ضرورياً على مر السنين.

وخام غرب تكساس الوسيط ميدلاند هو أول درجة خارج بحر الشمال يتم إدراجها.

انخفض إنتاج الدرجات الخمس التي تدعم برنت وغالباً ما يكون أقل من مليون برميل يومياً، أي أقل من واحد بالمئة من الإمدادات العالمية.