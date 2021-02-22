زيادة قياسية لواردات النفط الهندية من كندا وأميركا

نيودلهي (رويترز) - أظهرت بيانات من مصادر أن حصتي كندا والولايات المتحدة في واردات النفط الهندية لشهر يناير ارتفعتا إلى مستوى قياسي بلغ 11 بالمئة، بينما تراجعت حصتا الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.

استورد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حوالي 4.8 مليون برميل يومياً من النفط في يناير، بانخفاض ستة بالمئة عن الشهر السابق وأعلى قليلاً من نفس الفترة من العام السابق.

وزادت واردات الهند من كندا والولايات المتحدة إلى مثليها تقريباً من ديسمبر إلى 142 ألف برميل يومياً، و367 ألف برميل يومياً على التوالي. وبرزت الولايات المتحدة كرابع أكبر مورد للهند.

تستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ما يزيد على 80 بالمئة من احتياجاتها من الخام، وتعول بشكل كبير على الشرق الأوسط.

غير أن اعتمادها على الشرق الأوسط آخذ في التراجع، إذ تنوع شركات التكرير مصادر الخام للتحوط من اضطراب الإمدادات، وتشتري نفطاً أرخص من أماكن أخرى لتعزيز الهوامش.

وانخفضت حصة نفط الشرق الأوسط في واردات الهند النفطية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر بنحو 61 بالمئة، بسبب انخفاض الإمدادات من العراق والمملكة العربية السعودية، في حين انخفضت حصة أميركا اللاتينية إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر بنحو 6.4 بالمئة.

وقلص العراق صفقات إمدادات النفط السنوية لشركات التكرير الهندية لعام 2021. وتراجعت الإمدادات السعودية خلال الشهر 20 بالمئة عن ديسمبر.

وعلى الرغم من انخفاض الواردات، ظل العراق أكبر بائع للنفط للهند الشهر الماضي تليه السعودية.

أدى انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية إلى انخفاض حصة دول أوبك في واردات الهند الإجمالية من النفط إلى مستوى قياسي منخفض في الفترة من أبريل إلى يناير.