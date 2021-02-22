طيران الإمارات: طائراتنا «بوينج 777» لا تعمل بمحركات «برات أند ويتني»

دبي (الاتحاد) أكدت طيران الإمارات أن اسطولها من طائرات بوينج 777، لا يستخدم محركات من طراز برايت اند ويتني، الذي أوصت شركة بوينج بتعليق استخدامه من قبل شركات الطيران المشغله لطائرات 777.

وتستخدم طيران الإمارات لطائراتها من طراز بوينج 777 محركات رولزرويس ومحركات جنرال الكتريك. وقررت شركة بوينج الأميركية تعليق استخدام العشرات من طائراتها من طراز 777 حول العالم، بعد فشل محرّك إحدى تلك الطائرات السبت الماضي، وسقوط حطام منه فوق منطقة سكنية في ولاية كولورادو الأميركية.

وكان محرك الجناح الأيمن للطائرة اشتعل إثر إقلاعها من مطار دنفر. وتمكنت قيادة الطائرة، التي كانت تقل 231 راكباً فضلاً عن عشرة هم أفراد طاقمها، من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات.

وعلّقت شركة الخطوط الجوية المتحدة الأميركية، وشركتا طيران رئيسيتان في اليابان استخدام 62 طائرة من طراز بوينج 777، كما أعلنت شركة الطيران الكورية الجنوبية تعليق استخدام ست طائرات من الطراز ذاته.

وطالبت السلطات اليابانية جميع شركات الطيران، التي تستخدم طائرات بوينج 777 المزودة بمحركات برات آند ويتني بي دبليو 4000، بتجنّب مجالها الجوي حتى إشعار آخر.

وقالت هيئة تنظيم الطيران في اليابان: إن الأمر يشمل عمليات الإقلاع والهبوط والتحليق.