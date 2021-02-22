الذهب يرتفع عن أدنى مستوى في 7 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن سبعة أشهر في الجلسة السابقة، إذ طغى الدعم من ضعف الدولار على الضغط الناجم عن صعود عوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1791.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو عند 1759.29 دولار يوم الجمعة. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1787.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 27.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1276.92 دولار.

