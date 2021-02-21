«غـرفة الفجيرة» تطلق «منصة رواد الأعمال»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة منصة رواد الأعمال للترويج الإلكتروني لمشاريع الشباب بالإمارة، وذلك في إطار مشاركتها في أسبوع الإمارات للابتكار الذي بدأت فعالياته صباح أمس الأحد.

وشهد إطلاق المنصة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام «الغرفة» وفريق الابتكار بـ«الغرفة»، واستمع الشيخ سعيد الشرقي إلى شرح مفصل حول المنصة من مدير عام «الغرفة»، الذي استعرض الخدمات والأدوات التي تقدمها غرفة الفجيرة من خلال المنصة لرواد الأعمال.

وأوضح سلطان الهنداسي، أن منصة رواد الأعمال تضم مجموعة متنوعة من مشاريع الشباب بالإمارة، وتقدم جمله من الأدوات والخدمات المجانية التي تسخرها الغرفة لهم في سبيل دعم وتمكين المشاريع الصغيرة.