«تايجر»: اكتمال تنفيذ مشروع «لورينا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة تايجر العقارية الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى لورينا السكني في منطقة قرية جميرا الدائرية في دبي، بينما شارف مشروع برج «أو تو» على الانتهاء من تنفيذه مع تجاوز مراحل الإنجاز نسبة 95 %. وذكرت الشركة أن مشروع لورينا السكني يضم عدد 105 وحدة سكنية تتنوع بين ستيديو، غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، مع وجود 110 موقفاً للسيارات ومسبحاً خارجياً وصالة للألعاب الرياضية، وبذلك يرتفع عدد الوحدات السكنية المؤجرة ضمن محفظة شركة تايجر العقارية.

وأوضحت «تايجر العقارية»، أنه سيجري البدء بتسليم الوحدات السكنية للمشترين في مشروع برج «أو تو» بتاريخ 31 مارس 2021، حيث يتكون البرج من 34 طابقاً، ويضم عدد 304 شقق تتنوع بين ستديو، غرفة وصالة، إضافة إلى مكاتب تجارية. وأفادت الشركة أن مشروع برج «أو تو» يضم مرافق متعددة، مثل مسبح وصالة ألعاب رياضية.