114 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة العقارية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت شركة رأس الخيمة العقارية 114 مليون درهم أرباحاً صافية خلال 2020، مقارنة بـ 93 مليون درهم عام 2019. وأعلنت عن زيادة أصول المجموعة عند 5.8 مليار درهم في نهاية عام 2020، مقارنة بـ 5.6 مليار درهم تم الإعلان عنها في نهاية عام 2019.

وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: «يعكس الأداء المالي لشركة رأس الخيمة العقارية في عام 2020 قدرتنا على التعامل مع التحديات خلال هذه الظروف الاستثنائية للجائحة والتي ألقت بظلالها على جميع القطاعات وأثّرت بها بشكل مباشر وغير مباشر».