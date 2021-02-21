«الإمارات المركزي» يطرح مسكوكات تذكارية بمناسبة افتتاح مدرج خورفكان

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة افتتاح مدرج خورفكان، وذلك اعتباراً من يوم غد الاثنين.

ويسعى المصرف المركزي من خلال إصدار هذه المسكوكات التذكارية إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والثقافية التي من شأنها أن تعزز مكانة الدولة وإمارة الشارقة التاريخية والسياحية.

و سيطرح المصرف المركزي 100 مسكوكة تذكارية من الذهب زنة كل منها 50 جراماً، و1000 مسكوكة تذكارية من الفضة زنة كل منها 40 جراماً، ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة شعار المناسبة ومقولة باللغة العربية من الخلف، علماً بأن كافة المسكوكات التذكارية من الذهب والفضة قد تم تسليمها إلى مصرف الشارقة الإسلامي، لذا لن تكون هذه المسكوكات متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح مدرج خورفكان في ديسمبر 2020، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تم تصميمه على الطراز الروماني التاريخي.