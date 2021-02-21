«أدنوك» تستعرض رؤيتها للريادة في مجال التكنولوجيا المتقدمة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم عن انطلاق فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أدنوك للابتكار» الذي يستعرض استراتيجيتها في مجال التكنولوجيا الحديثة والابتكار، خصوصاً في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وتم افتتاح الأسبوع بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سارة يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعدد كبير من الإداريين والخبراء والمسؤولين في القطاع.

ويجمع الحدث، الذي ينعقد افتراضياً في الفترة من 21-25 فبراير الجاري، الآلاف من موظفي الشركة لمناقشة ومشاركة الآراء حول خريطة طريق أدنوك في مجال التكنولوجيا واستراتيجيتها للابتكار، الهادفة إلى تعزيز ريادتها بين شركات النفط والغاز في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

العصر الصناعي الرابع

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته الافتتاحية خلال الحدث على أهمية تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بنشر تطبيقات الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الأعمال، حيث أشار إلى أننا نعيش في عالم تحدد فيه ابتكارات العصر الصناعي الرابع المزايا التنافسية للشركات والأعمال، لذا لا يمكن لأي قطاع أن يقف ساكناً ويبقى متفرجاً.

وشدد معاليه على أن مواصلة أدنوك لمسيرة نجاحها مرهون بمدى سرعتها في اعتماد وتطبيق التقنيات المستقبلية، مشيراً إلى المبادرات والمشاريع التي قامت بها الشركة على هذا الصعيد.

سلطان الجابر

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، قامت أدنوك باستثمارات استراتيجية لتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في كافة مراحل وجوانب أعمالها ضمن عملية التحول الرقمي التي تنفذها.

وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل والتحليلات التنبؤية، والتي ساهمت جميعها في تعزيز القيمة وخفض التكاليف وتمهيد الطريق أمام أدنوك لتصبح شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في قطاع الطاقة، فيما تستعد لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وأوضح معاليه أن خطة أدنوك لتعزيز ريادتها في مجال التكنولوجيا تشمل تحولها من شركة تمتلك أحدث التقنيات والحلول المبتكرة إلى مطوّر للتكنولوجيا الخاصة بالنفط والغاز وتوفيرها للقطاع بأكمله.

ومن الأمثلة العملية على هذا التحول مشروع أدنوك المشترك مع جروب 42 والذي قامت بإطلاقه العام الماضي تحت اسم AIQ لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، الهادفة للارتقاء بالعمليات وتحسين عمليات التخطيط وزيادة الربحية وتوفير حلول مبتكرة لقطاع النفط والغاز بشكل عام.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وقال معاليه: «إن التقدم والتطور الذي سنحققه في المستقبل مرتبط بقدرتنا على التحول من شركة مستهلكة للتكنولوجيا إلى مزود لها. وهذه هي الفكرة المحورية وراء تأسيس مشروعنا المشترك AIQ مع مجموعة «جروب 42»، حيث تعمل شركة AIQ على تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكارات في تعلم الآلة. وسيتم تسجيل وترخيص هذه الابتكارات وتوفيرها لشركائنا في قطاع النفط والغاز».

وأشار معاليه إلى التقدم الذي أحرزته الشركة في اعتماد أحدث التقنيات في مختلف مجالات ومراحل أعمالها، مسلطاً الضوء على نجاح أدنوك بتوفير مليارات الدولارات من خلال مركز «بانوراما» ومبادرات رقمية أخرى.

التحول الرقمي

وقال معاليه: «لقد بدأنا مسيرة التحول الرقمية في عام 2018، عندما أطلقنا ’مركز بانوراما للتحكم الرقمي‘ المتطور التابع لأدنوك، والذي ساهم في إحداث نقلة نوعية في كيفية الاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لدعم عملية اتخاذ القرار في أدنوك. فقبل إنشاء مركز بانوراما، كانت المعلومات والبيانات تفتقر لمنصة مركزية تجمعها، ومن خلال تجميع هذه البيانات الضخمة في منصة موحدة، استطعنا تحقيق الاستفادة القصوى منها وتوفير مبالغ ضخمة».

كما أشار معاليه إلى وجود العديد من الفرص الكبيرة والواعدة لتعزيز التقدم الذي تحرزه أدنوك والحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

وقال: «على سبيل المثال، يمكن لأدنوك استغلال فرصة وجود أول جامعة بحثية في العالم مخصصة للذكاء الاصطناعي في أبوظبي»، مضيفاً أن «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ستكون مصدراً مهماً للأبحاث والابتكار التي يمكن لأدنوك الاستفادة منها».

روح الابتكار

وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن روح الابتكار التي أوصلت دولة الإمارات إلى المريخ سوف تمكّن أدنوك من الانتقال إلى المرحلة التالية في مسيرة نقلتها النوعية.

تحفيز التفكير

بدورها، قالت معالي سارة يوسف الأميري: «شكراً لأدنوك ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر على الدعوة للمشاركة في أسبوع أدنوك للابتكار. تعد التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير من الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات، وأسبوع أدنوك للابتكار يعتبر منصة مثالية لتحفيز التفكير الإبداعي وتسريع تطبيق التكنولوجيا لتعزيز المرونة وتوفير حلول للتحديات التي نواجهها في مرحلة التعافي بعد كوفيد-19». وسيشهد «أسبوع أدنوك للابتكار» استضافة أدنوك لأول اجتماع لرؤساء قطاعات التكنولوجيا في شركات النفط العالمية الرائدة.

وسيدير الاجتماع، الذي ينعقد في 22 فبراير الجاري بحضور أكثر من 30 مسؤولاً، البروفيسور نيكولاس ويب، الكاتب المشهور والمخترع الذي يمتلك أكثر من 40 براءة اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي.

وتستعرض أدنوك خلال «أسبوع الابتكار» التقنيات المختلفة التي تقوم بتوظيفها عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها، كما تستضيف سلسلة من الجلسات النقاشية يقوم من خلالها موظفون من دوائر الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع، والتسويق والتجارة والتداول، وشركات المجموعة بمشاركة الآراء ووجهات النظر حول مواضيع ومبادرات الابتكار الرئيسية.



