مشروع القناة في أبوظبي يطلق وجهة جديدة

أبوظبي (الاتحاد) كشف مشروع القناة في أبوظبي عن «مرينا القناة»، أحدث وجهاته السياحية، التي تضم مطاعم مأكولات بحرية ومقاهي ومرافق البحرية.

ويسهم مرسى القناة في إضافة حلة جديدة على هذه المنطقة من أبوظبي، لتصبح مقصداً للزوار الراغبين في الاستمتاع بأشهى الوجبات ومختلف النشاطات الترفيهية.

وتتيح الوجهة الرائعة لمالكي القوارب التسجيل في نظام عضوية يخولهم استخدام أحد أرصفة القوارب الـ 105 الخاصة بها، والتي يمكنها استيعاب يخوت يصل طولها إلى 65 قدماً.

يقدم مرسى القناة العديد من المزايا، التي تشمل خدمات أمنية على مدار الساعة ومراقبة السفن ومعدات الاستجابة للطوارئ وأخصائيين مؤهلين بالإضافة إلى باقة مميزة من الخدمات والمرافق البحرية الأخرى.

وقال فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار، التي تتولى تطوير مشروع القناة: «يعد المرسى إضافة مثالية لمشروع القناة، الوجهة الاستثنائية لتجارب المطاعم والترفيه على الواجهة المائية في أبوظبي.

ويقع المشروع في موقع مميز، بالقرب من الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم، ما يتيح للسكان والسياح الوصول إليه بمنتهى السهولة».

وأضاف «تقدم أبوظبي العديد من المواقع والوجهات التي تتميز بأجوائها الفاخرة والراقية، ويبرز من بينها مشروع القناة، الذي نتوقع أن يكون الوجهة الأولى على الواجهة المائية في الإمارة لعام 2021».

وقال أندرو سافيل، مدير مرينا القناة: «سيقدم هذا مرسى وجهة بالغة الأناقة والجاذبية، وسيمنح أصحاب القوارب والعائلات تجربة راقية وعصرية للاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات والأجواء المميزة مع إطلالة رائعة على أفق أبوظبي الساحر».