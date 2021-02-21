«أبوظبي العالمي» تنضم إلى الرابطة الدولية لقوانين الإعسار

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي عن انضمامها إلى رابطة الجهات التنظيمية الدولية المختصة في قوانين الإعسار، وذلك اعترافاً من الرابطة بدور سلطة التسجيل الرائد كجهة تنظيمية لحالات الإعسار، لتصبح السلطة بذلك العضو الوحيد من منطقة الشرق الأوسط.

والرابطة هيئة دولية توفر منصة لمشاركة المعرفة والخبرات من الجهات التنظيمية في مجال الإعسار ضمن مختلف السلطات القضائية حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن سلطة التسجيل تحرص على تسجيل مديري حالات الإعسار في السوق وتعزز من امتثالهم مع القوانين، وذلك من خلال إنفاذ إطار عمل السوق المتعلق بالإعسار المالي، حيث تضم مهام سلطة التسجيل أيضاً استبعاد مديري الشركات والمستلمين ومديري حالات الإعسار، عند الضرورة، وذلك بموجب لوائح سوق أبوظبي العالمي المتعلقة بالشركات لعام 2020.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «يلتزم السوق بتوفير بيئة أعمال متكاملة تعزز ثقة الشركات والمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، ووجود إطار عمل فعال للشركات للتعامل مع كافة نواحي العمل، بما فيها احتمالية فشل الأعمال، له دور رئيسي في تشجيع واستقطاب المشاريع والاستثمار.»

وأضاف:«ستعزز هذه العضوية تواصلنا مع الجهات التنظيمية في مجال الإعسار على مستوى العالم بشأن القضايا الحالية وأفضل الممارسات». ومن الجدير بالذكر أن نظام الإعسار في سوق أبوظبي العالمي يستند إلى قانون العموم الإنجليزي، ويتضمن أفضل الممارسات والمعايير في المجال، كقانون الأونسيترال النموذجي بشأن حالات الإعسار عبر الحدود، وذلك مع التعديلات.

وكما قام سوق أبوظبي العالمي بتعديل نظام الإعسار الخاص به، بما يتيح الحصول على الأولوية في التمويل بعد طلب الموافقة من محاكم سوق أبوظبي العالمي.